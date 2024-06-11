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Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Malatya’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Malatya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 kadın şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kadın şüpheliyi adreslerine yapılan operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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