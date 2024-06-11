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Son dakika | Tuzla Piyade Okulu'nda yangın paniği

Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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Son dakika | Tuzla Piyade Okulu’nda yangın paniği

Son dakika haberi... Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın. Çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir neden çıkan yangına ekiplerin müdahelesi sürüyor.

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