Bursa'da acı olay! 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Bursa'da sabah saatlerinde oturduğun apartmanın 3. katından düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Oğlunun kanlar içinde yerde yattığını gören baba çocuğunu hemen bölgede bulunan sağlık merkezine götürürken, ilk müdahale sonrası çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın en üst katının penceresinden düşen 2 yaşındaki Omar Abdulcelil, ağır yaralandı. Olay, saat 08.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Varışlı Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Evde oyun oynayan Suriye uyruklu Omar Abdulcelil, iddiaya göre pencereye tırmandı.
Aralık olan pencereyi açan Omar, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bu sırada evde uyuyan baba Yasir Abdulcelil, sesleri duyarak uyandı. Oğlunun kanlar içinde yerde yattığını gören Yasir Abdulcelil, Omar'ı mahalledeki Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. İlk müdahale sonrası Omar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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