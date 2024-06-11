Bursa’da acı olay! 3. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Aralık olan pencereyi açan Omar, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bu sırada evde uyuyan baba Yasir Abdulcelil, sesleri duyarak uyandı. Oğlunun kanlar içinde yerde yattığını gören Yasir Abdulcelil, Omar'ı mahalledeki Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. İlk müdahale sonrası Omar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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