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Muğla Fethiye'de kavşakta kaza! 95 yaşındaki sürücü can verdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Muğla Fethiye’de kavşakta kaza! 95 yaşındaki sürücü can verdi

Muğla Fethiye'de 95 yaşındaki otomobil sürücüsü Mustafa Harımcı, aracıyla kaza yaptı. Kamyon ile kavşakta çarpışan Harımcı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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