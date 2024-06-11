Adıyaman’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZAYA SORUŞTURMA

Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Abdullah S., Abdülhamit E., ile araçlarda yolcu olarak bulunan Burak İ., ve Efe A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.