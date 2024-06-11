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Adıyaman'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Adıyaman’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Adıyaman’da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu korkunç bir kaza yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah S., idaresindeki 02 AS 968 plakalı otomobil ile Abdülhamid E. idaresindeki 07 FKF 06 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZAYA SORUŞTURMA

Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Abdullah S., Abdülhamit E., ile araçlarda yolcu olarak bulunan Burak İ., ve Efe A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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