Şırnak’ta şüpheli çanta paniği! Ekipler alarma geçti
Şırnak'ta yol kenarında görülen bir çanta herkesi tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Trafiğe kapatılan yolda şüpheli çanta bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.
Alınan bilgilere göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız yurdunda kalan bir kız öğrenci, memleketine gitmek için yurttan ayrıldı. Eşyalarını bavullara yerleştiren kız öğrenci bavullarından bir tanesini yol kenarında unuttu.
BOMBA İMHA EKİBİ SEVK EDİLDİ
Bavulu yol kenarında gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha ekipleri sevk edildi.
İÇİNDEN KADIN KIYAFETLERİ ÇIKTI
Şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlatmak için, Şırnak-Cizre kara yolu trafiğe kapatılarak çevrede bulunan vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Bomba imha polisi tarafından şüpheli çanta fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Yol kenarında unutulan çantanın içerisinde kadın kıyafetlerinin olduğunu gören vatandaşlar derin bir nefes aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş gol üstüne gol atıyor! Galatasaray'ın ardından Kanarya'nın yıldızına kancayı taktı
- Yazın karpuz yerken dikkat! Bu bölümünü asla yemeyin!
- Bitlis, Adana, Şanlıurfa… İllerde çanlar çalmaya başladı: Felaket adım adım geliyor!
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Liseye Geçiş Sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- Aile Destek ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman? Temmuz ayında yatacak mı? 2024 Aile Destek Programı uzatılacak mı?
- 1999 2003 2005 2008 SGK girişi olana emeklilik hesaplandı! A'dan Z'ye prim yaş gününe göre erken emeklilik
- 20 bin öğretmen ataması mülakat yeri sorgulama ekranı | 2024 MEB Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?
- Emeklilere maaşa ek ödeme müjdesi: saat 06.30'da geldi! SSK, Bağ-Kur, EYT'linin hesabına yattı! 10 bin TL üstü alana TAHSİS NO'ya göre...
- Fenerbahçe Süper Lig'i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer
- İlk yazılı kanunlar ne zaman ve kim tarafından çıkarılmıştır? YKS 2024 Tarih Hammurabi kanunları, levha kanunları soru ve cevabı...
- YKS Atatürk hangi savaşta Anafartalar Komutanıydı? İşte YKS'de çok konuşulan Tarih sorusunun cevabı...
- YKS fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu