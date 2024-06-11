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Şırnak’ta şüpheli çanta paniği! Ekipler alarma geçti

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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Şırnak’ta şüpheli çanta paniği! Ekipler alarma geçti

Şırnak'ta yol kenarında görülen bir çanta herkesi tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Trafiğe kapatılan yolda şüpheli çanta bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Alınan bilgilere göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kız yurdunda kalan bir kız öğrenci, memleketine gitmek için yurttan ayrıldı. Eşyalarını bavullara yerleştiren kız öğrenci bavullarından bir tanesini yol kenarında unuttu.

BOMBA İMHA EKİBİ SEVK EDİLDİ

Bavulu yol kenarında gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha ekipleri sevk edildi.

İÇİNDEN KADIN KIYAFETLERİ ÇIKTI

Şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlatmak için, Şırnak-Cizre kara yolu trafiğe kapatılarak çevrede bulunan vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Bomba imha polisi tarafından şüpheli çanta fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Yol kenarında unutulan çantanın içerisinde kadın kıyafetlerinin olduğunu gören vatandaşlar derin bir nefes aldı.

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