Şırnak’ta şüpheli çanta paniği! Ekipler alarma geçti

İÇİNDEN KADIN KIYAFETLERİ ÇIKTI

Şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlatmak için, Şırnak-Cizre kara yolu trafiğe kapatılarak çevrede bulunan vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Bomba imha polisi tarafından şüpheli çanta fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Yol kenarında unutulan çantanın içerisinde kadın kıyafetlerinin olduğunu gören vatandaşlar derin bir nefes aldı.