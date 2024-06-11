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Pamukkale'de arıları uzaklaştırmak için yaktığı tütsü felakete neden oldu! Ormanda yangın çıktı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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Pamukkale’de arıları uzaklaştırmak için yaktığı tütsü felakete neden oldu! Ormanda yangın çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir arı yetiştiricisi tütsü için yaktığı ateş sırasında kıvılcımlar önce otluk alana sonrada ormana sıçradı. Bir anda yükselen alevleri görenler ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahelesi ile yangın kontrol altına alınırken gözaltına alınan arı yetiştiricisi serbest bırakıldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çeşmebaşı Mahallesi'nde otluk alanda başladı. Bölgede arı yetiştiriciliği yapan ve emekli astsubay olduğu öğrenilen bir kişi, alanda arı kovanları için tütsü yaktığı sırada kıvılcımlar otluk alana sıçradı.

KIVILCIMLAR ORMANDA YANGIN ÇIKARDI

Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 21 arazöz, 3 dozer, 11 su ikmal aracı, bir dozer ve 130 personel ile müdahale edildi.

ÇALIŞMALARA DESTEK OLURKEN ALEVLER ARASINDA KALDI

Yangın söndürme çalışmalarına destek olurken alevlerin arasında kalan Çeşmebaşı Mahallesi Muhtarı Deniz Kurt'un ise saçı yandı. Muhtar Kurt, "Yangını görünce hemen koştuk. Bizde alevlere müdahale ettik. Ancak yetersiz kaldık. Alevlerin arasında kalınca benim de saçım yandı." dedi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Gözaltına alınan arı yetiştiricisi, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Yangında 35 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangına müdahale ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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