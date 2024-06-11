Pamukkale’de arıları uzaklaştırmak için yaktığı tütsü felakete neden oldu! Ormanda yangın çıktı

KIVILCIMLAR ORMANDA YANGIN ÇIKARDI

Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 21 arazöz, 3 dozer, 11 su ikmal aracı, bir dozer ve 130 personel ile müdahale edildi.