Silvan’da düğün kutlaması faciaya dönüştü: 9 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Beypınar köyünde düzenlenen bir düğün töreninde, kontrolsüz bir şekilde patlatılan havai fişekler nedeniyle aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.