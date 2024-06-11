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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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Anadolu Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nun Bolu mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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