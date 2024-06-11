11 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

4 kız öğrenci güneş çarpmasından rahatsızlandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 11.06.2024
ABONE OL
4 kız öğrenci güneş çarpmasından rahatsızlandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gündüz denize girip, güneşlenen 4 kız öğrenci, yurda döndükten sonra rahatsızlandı. Güneş çarpması sonucu rahatsızlandıkları anlaşılan öğrenciler, yurda gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Körfez ilçesine bağlı Pertevpaşa Öğrenci Yurdu'nda kalan 4 kız öğrenci, sabah saatlerinde denize gitti.

Gün boyu denize girip, güneşlenen öğrenciler yurda döndükten bir süre sonra fenalaştı.

Güneş çarpması sonucu rahatsızlandığı öğrenilen öğrenciler, yurda çağrılan ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Öğrenciler tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör