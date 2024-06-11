Kastamonu'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Katliam gibi kaza Kastamonu'da yaşandı. Tosya-Ilgaz arasında D-100 Karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrilerek yan yattı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otobüste bulunan 10 kişi yaralandı.
Yol kenarındaki yön levhalarına çarpan otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi şoför olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan 7'si Ilgaz Devlet Hastanesine, 3 kişi de Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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