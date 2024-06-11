Kastamonu’da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var





Yol kenarındaki yön levhalarına çarpan otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi şoför olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.