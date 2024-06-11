2 değişen diye aldı ekspertize gidince şoka girdi! 3 aracı birleştirmişler: Tavan ayrı, ön ayrı, arka ayrı renk





"3 PARÇADAN 1 ARAÇ YAPMIŞLAR"

Son zamanlarda artan araç birleştime olaylarına dikkat çeken oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Bir araç geldi bu araç için vatandaşa '2 tane değişeni var, başka bir şeyi yok' denilmiş. Gelen aracı biz de incelemeye başladık. Çalışma sonrası aracın arka tarafının kendi rengi ile farklı renk olduğunu gördük. Alt kısımda da aracı kaldırdığımızda kesme olduğunu, kapı içlerinden 2 ekleme bir araç olduğunu belirledik.