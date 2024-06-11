Komşuda korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı | Türkiye'den de hissedildi
Son dakika... AFAD, Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem Türkiye'den de hissedildi. Öte yandan Yunanistan'da saat 22.08 saatlerinde bir deprem daha oldu.
Son dakika... AFAD, Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
Öte yandan meydana gelen deprem Türkiye'den de hissedildi.
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer: Karditsa, Thessalia (Yunanistan)
Tarih: 2024-06-11
Saat: 21:00:26 TSİ
Enlem:39.39972 N
Boylam:22.1025 E
Derinlik:7.19 km
Öte yandan Yunanistan'da saat 22.08 saatlerinde bir deprem daha oldu.
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...
2024-06-11 21:00:26 39.39972 22.1025 7.19 MW 4.2 Karditsa, Thessalia (Yunanistan)
2024-06-11 20:55:55 39.05889 21.44278 5.5 MW 3.8 Evritania, Stereá Elláda (Yunanistan)
2024-06-11 20:47:35 38.53722 38.04167 7.0 ML 2.8 Yazıhan (Malatya)
2024-06-11 20:22:01 37.25639 31.19417 30.78 ML 1.5 Manavgat (Antalya)
2024-06-11 19:37:13 38.32611 38.17528 7.01 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-11 19:11:09 38.12917 36.99639 7.02 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-11 19:04:08 35.91028 31.25444 44.37 ML 2.4 Akdeniz - [87.48 km] Kumluca (Antalya)
2024-06-11 18:40:11 39.18778 30.10083 7.0 ML 2.3 Altıntaş (Kütahya)
2024-06-11 18:02:28 38.07528 36.96056 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-06-11 17:12:50 40.12639 27.1625 7.17 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-06-11 17:06:05 38.0125 36.17333 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-06-11 16:55:43 42.5925 26.24639 7.0 ML 2.1 Sliven (Bulgaristan) - [76.99 km] Lalapaşa (Edirne)
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