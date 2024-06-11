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Esenyurt’ta akraba terörü! Akrabalarının iş yerini benzin döktü | Gözünü kıpmadan yaktı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Esenyurt’ta akraba terörü! Akrabalarının iş yerini benzin döktü | Gözünü kıpmadan yaktı

“Yok artık” dedirten olay Esenyurt’ta yaşandı. Bir kişi, akrabalarıyla tartışınca gözü döndü. Şahıs, akrabalarının oto tamir dükkanını benzin dökerek ateşe verdi. İçerisinde 8 araç bulunan iş yerindeki yangını kısa sürede söndürürken şüpheli C.D. yakalanarak gözaltına alındı.

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