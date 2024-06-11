Sakarya’da fabrika alevlere teslim! Duman D-650 kara yolunu kapladı

KARA YOLUNU DUMANLAR KAPLADI!

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber olurken yangının dumanları D-650 kara yolunu kapladı.