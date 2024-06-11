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Sakarya'da fabrika alevlere teslim! Duman D-650 kara yolunu kapladı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Sakarya’da fabrika alevlere teslim! Duman D-650 kara yolunu kapladı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürmek için seferber oldu. Paniğe neden olan yangının dumanları D-650 kara yolunu kapladı.İki saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise olay yerinde müdahale edildi.

Geyve ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kerestelerin tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangın, fabrikayı etkisi altına aldı.

KARA YOLUNU DUMANLAR KAPLADI!

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber olurken yangının dumanları D-650 kara yolunu kapladı.

Meydana gelen yangında 54 AES 821 plakalı Toyota marka bir otomobilde maddi hasar oluştu. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri duman etkilendi.

Bölgede bulunan sağlık ekiplerince personel, ambulansta tedavi altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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