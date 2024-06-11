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Devre mülk dolandırıcılarına operasyon!

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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Devre mülk dolandırıcılarına operasyon!

Devre mülk dolandırıcılığını önlemek için Bursa emniyeti düğmeye bastı. Yalova'nın Termal ilçesinde devre mülkü bulunan bazı kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

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