11 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Ankara-Niğde Otoyolu'nda bir kamyon yandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.06.2024
ABONE OL
Ankara-Niğde Otoyolu’nda bir kamyon yandı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyon alevlere teslim oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör