Termometreler 45 dereceyi gösterecek 🌡️ Kavurucu sıcaklar geliyor | Bayramda hava nasıl olacak? 🌞
1 Haziran 2024 tarihiyle birlikte yaz adeta kendisini göstermeye başladı. Sıcak havalar giderek artarken vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Yurt genelinde sıcaklıkların 4 ila 12 dereceye kadar artması beklenirken bazı illerimizin 45 dereceyi göreceği belirtildi. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar bayramda havanın nasıl olacağını bekliyor. İşte detaylar...
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcak hava etkisini gösterdi. Sıcaklığın yurt genelinde 4 ila 12 dereceye kadar artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, bu hafta yurt genelinde etkisini gösterecek sıcaklıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Geçen haftadan itibaren etkili olan yağışlı havanın Doğu Anadolu Bölgesinde görüldükten sonra yurdu terk edeceğini ve yerini sıcak havaya bırakacağını bildiren Şahbaz, "Yurdumuz bugünden itibaren sırt dediğimiz yapının etkisine girecek. Bu nedenle önümüzdeki hafta sonuna kadar az bulutlu, açık ve sıcak bir havaya sahip olacağız" diye konuştu.
Sıcaklıkların, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Şahbaz, "Hızlı bir artışla Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar, yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak ve hafta sonuna kadar bu şekilde devam etmesini bekliyoruz" bilgisini verdi.
Hafta sonunun ardından yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini aktaran Şahbaz, yağışla batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceğini söyledi.
Şahbaz, bu hafta görülecek sıcaklıkların "Afrika sıcaklıkları" olarak nitelendirilen sıcaklıklardan olmadığını ifade etti.
"OMEGA BLOKAJININ ETKİSİNDEYİZ"
Konuyla ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Artık eski bahar ayları, kış ve yaz mevsimlerini görmemiz hayal oldu. Dünya iklimi gün geçtikçe değişiyor. Atmosferde meteorolojik olaylarda farklılıklar görülüyor. Bu farklılıklar dünya insanının yaşantısını olumsuz etkiliyor. Özellikle küresel ısınma, hava basınç sistemlerini etkileyerek mevsime göre farklı sonuçlar ortaya çıkarıyor" dedi.
Son zamanlarda yaşanan ekstrem sıcaklık için Omega blokajı vurgusu yapan Dr. Özdemir, "Bugünlerde Omega blokajının yüksek basınç sırtı ülkemiz üzerinde yer alıyor. Bu da havanın aşırı sıcak ve kurak geçmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.
Omega blokajı, iki alçak basınç merkezinin orta kısmına sıkışmış yüksek basıncın uzun süreli etkili olduğu sisteme deniyor. Yunanca 'Omega' harfine benzediği için bu isimle anılıyor. Omega blokajında, uzun süre güneyden gelen sıcaklar nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
"HAVA SICAKLIĞI AFET BOYUTUNA ULAŞTIRDI'
"Rüzgarların güneyli olması ve Afrika üzerinden toz taşınımıyla beraber 'cehennem çöl sıcaklarının' gelmesi, ülkemizde hava sıcaklığının neredeyse afet boyutuna ulaştırmaya başladı" diyen Dr. Güven Özdemir, "Bu aşırı sıcaklarla mücadeleye alışmamız gerekiyor. Ormanlarımız başta olmak üzere yeşil alanlarımızı ve ekili arazilerimizi korumaya almalıyız" uyarısında bulundu.
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!
Tüm dünyada ve ülkemizde yüksek sıcaklıkların ve kuraklığın hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Dr. Güven Özdemir, "Çarşamba ve perşembe günü sıcaklıklar İstanbul'da 35-36 derecelere yükselirken Eğe ve Akdeniz de 37-39 dereceleri görecek. Ani sıcak hava ataklarıyla da 40 derecenin üstüne yükselme ihtimali de göz ardı edilmemeli" ifadelerini kullandı.
'TEMMUZ VE AĞUSTOSTA YAĞIŞ GÖRME İHTİMALİ YÜKSEK'
Temmuz ve ağustos aylarında yağış görme ihtimalinin olduğunu söyleyen Dr. Güven Özdemir, "Mevsimine göre normal yağışlar görebiliriz. Fakat yerel olarak kısa süreli ani sağanak yağışlar, sel, hortum, kuvvetli rüzgâr ve fırtınalarla karşılaşma olasılığımız da oldukça yüksek" dedi.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini dile getiren Şahbaz, Ankara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 8-9 derece üzerine çıkacağını belirtti.
İstanbul'da bugün havanın 32 derece, çarşamba ve perşembe günü de 34 derece olacağını bildiren Şahbaz, sıcaklıkların mevsim normallerinin 9-10 derece üzerine çıkacağını ve sıcaklıkların bazı bölgelerde daha da artabileceğini söyledi.
Şahbaz, sıcaklıkların İzmir'de de bugün 38, çarşamba ve perşembe günü 40 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.
ANTALYA'NIN 45 DERECEYE ÇIKMASI BEKLENİYOR
Antalya'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağı belirtildi.
Açıklamada, "Antalya'da mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklığının 37 ila 45 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
AYDIN VE MANİSA'DA 45 DERECE TAHMİNİ
Meteorolojik değerlendirmelere göre en yüksek hava sıcaklıkları İzmir'de 12 ve 13 Haziran'da 40 derece, Manisa'da 12 Haziran'da 45 derece, Aydın'da da 13 Haziran'da 45 derece olması bekleniyor. Balıkesir'de 12 Haziran'da hava sıcaklığının 42 derece olması beklenirken Çanakkale'de en sıcak günün 36 derece ile 14 Haziran olacağı tahmin ediliyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Hakkari çevreleri, Van'ın doğu kesimleri ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI 4 DERECE ARTACAK
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar "Bayramda hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt ararken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin haritasında arefe günü ve bayramın 1. ile 2. gününde birçok ilde sağanak yağışın olacağı belirtildi.
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