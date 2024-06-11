"Yan baktın" tartışması meydan savaşına döndü! Yer: Büyükçekmece
İstanbul Büyükçekmece'de bulunan Starbucks isimli kahve dükkanında "yan bakma" nedeniyle çıkan tartışma adeta meydan savaşına döndü. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Büyükçekmece sahilde bulunan bir zincir kahve dükkanında 'yan bakma' meselesinden çıkan tartışma tekme, tokat ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Kavga dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahil'de bulunan zincir kahve dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre mekanda oturan müşteriler arasında 'yan baktın' meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Yaşanılan tartışma kısa sürede taraflar arasında kavgaya dönüştü. Tarafların kafe içerisindeki kavgası sahilde taştı. Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken polisin gelmesiyle son buldu.
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