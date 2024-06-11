"Yan baktın" tartışması meydan savaşına döndü! Yer: Büyükçekmece

Büyükçekmece sahilde bulunan bir zincir kahve dükkanında 'yan bakma' meselesinden çıkan tartışma tekme, tokat ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.





Kavga dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahil'de bulunan zincir kahve dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre mekanda oturan müşteriler arasında 'yan baktın' meselesi yüzünden tartışma yaşandı.