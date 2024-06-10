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Van'da sel felaketi! Dere taştı: 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Van’da sel felaketi! Dere taştı: 100’e yakın küçükbaş hayvan telef oldu

Van'ın Saray ilçesinde yağış sonrası derenin taşması sonucu meydana gelen selde 2 büyükbaş ve 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu, 10 yapı da hasar gördü.

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