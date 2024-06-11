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İstanbul'da DEAŞ'ın finans yapılanmasına yönelik soruşturmada flaş gelişme!

İHA
Giriş Tarihi: 11.06.2024
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İstanbul’da DEAŞ’ın finans yapılanmasına yönelik soruşturmada flaş gelişme!

İstanbul'da küresel terör örgütü DEAŞ'a mali destek sağlayan ve örgütün kirli para trafiğini yönetmekle suçlanan döviz şirketleri ve dış ticaret firmaları sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin 3'ü tutuklandı. Örgütü fonlamakla itham edilen 8 şüphelinin ise 'adli kontrol' hükümleri uyarınca salıverildiği belirtildi.

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