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Türk Hava Yolları ihracat şampiyonu! Tam 30 milyar dolar için yeni çalışma...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Türk Hava Yolları ihracat şampiyonu! Tam 30 milyar dolar için yeni çalışma...

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılında 21 milyar dolarlık ihracatla "İhracat Şampiyonu Ödülü"ne layık görüldü. İşte detaylar...

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