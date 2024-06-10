10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Şanlıurfa'da başıboş köpekler 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Acı içinde hastaneye kaldırıldı...

Giriş Tarihi: 10.06.2024
ABONE OL
Şanlıurfa’da başıboş köpekler 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Acı içinde hastaneye kaldırıldı...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Eylül Savuşmak çeşitli yerlerinden yaralandı. Küçük çocuk olay sonrası hastaneye kaldırılırken kuduz aşısı yapılmasının ardından taburcu edildi. İşte detaylar...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başıboş iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Talihli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi tarlada çalıştığı sırada evlerinin önünde oyun oynayan Eylül Savuşmak (4) başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

ÇOK SAYIDA YERİNDEN YARALANDI

Yaralanan kız çocuğunu görenler, taş atarak köpekleri uzaklaştırdı. Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eylül, kuduz aşısı yapılarak taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör