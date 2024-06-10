Şanlıurfa’da başıboş köpekler 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Acı içinde hastaneye kaldırıldı...

ÇOK SAYIDA YERİNDEN YARALANDI

Yaralanan kız çocuğunu görenler, taş atarak köpekleri uzaklaştırdı. Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Eylül, kuduz aşısı yapılarak taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.