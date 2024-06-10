10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de ormanlık alanda yangın! Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
ABONE OL
İzmir’de ormanlık alanda yangın! Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı

İzmir Bergama'da öğle saatlerinden sonra ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, alevlerin çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bergama'nın Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 2 uçak, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir’de ormanlık alanda yangın!İzmir’de ormanlık alanda yangın! İZMİR'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör