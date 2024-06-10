İzmir’de ormanlık alanda yangın! Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bergama'nın Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.