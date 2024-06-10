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Sinop Ayancık'ta ayı görüntülendi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Sinop Ayancık’ta ayı görüntülendi

Sinop’un Ayancık ilçesinde karnını doyurmaya çalışan ayı kameraya yakalandı. İşte o anlar...

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