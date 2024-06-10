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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ahıska Türkleriyle bir araya geldi

Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ahıska Türkleriyle bir araya geldi

Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ahıska Türklerinin temsilcileriyle bir araya geldi Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Bakanımız Hakan Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da Ahıska Türkü soydaşlarımızın temsilcilerini kabul etti." denildi. İşte detaylar...

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