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DEM'li Sırrı Sakık'ın oğlu 'silahlı saldırı' suçundan savcılıkta!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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DEM’li Sırrı Sakık’ın oğlu ’silahlı saldırı’ suçundan savcılıkta!

Ankara’da silahla yaralama olayına karışan ve suç aleti tabancayla teslim olan DEM Partili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık savcılığa sevk edildi.

Ankara'da silahla yaralama olayına karışan ve suç aleti tabancayla teslim olan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık savcılığa sevk edildi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı SakıkDEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık

DEM'Lİ SAKIK'IN OĞLU ANKARA'DA SİLAHLA BİR KİŞİYİ VURDU

Edinilen bilgilere göre olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi.

SİLAHLA YARALAMA SUÇU!

Sabah saat 4 sıralarında gerçekleşen olayda Cenk Sakık, M.K.'yi silahla yaraladı.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Daha sonra olay yerinden firar eden Sakık, öğlen saatlerinde suç aletiyle birlikte teslim olduktan sonca savcılığa sevk edildi.

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