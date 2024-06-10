DEM'li Sırrı Sakık'ın oğlu 'silahlı saldırı' suçundan savcılıkta!
Ankara’da silahla yaralama olayına karışan ve suç aleti tabancayla teslim olan DEM Partili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık savcılığa sevk edildi.
Ankara'da silahla yaralama olayına karışan ve suç aleti tabancayla teslim olan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık savcılığa sevk edildi.
DEM'Lİ SAKIK'IN OĞLU ANKARA'DA SİLAHLA BİR KİŞİYİ VURDU
Edinilen bilgilere göre olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi.
SİLAHLA YARALAMA SUÇU!
Sabah saat 4 sıralarında gerçekleşen olayda Cenk Sakık, M.K.'yi silahla yaraladı.
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