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Küçük çocuk binanın 7.katından aşağıya düştü! Acı haber...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Küçük çocuk binanın 7.katından aşağıya düştü! Acı haber...

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 7. katın penceresinde dengesini kaybedip düşen 4 yaşındaki Derya Yarar hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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