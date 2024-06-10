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İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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İzmir açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

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