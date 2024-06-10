Şanlıurfa'da arazi yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yükseldi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM'e ait ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle binlerce dönümlük ekili arazinin tehlike altında olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) Gümüşsu mevkisinde yaşandı.
İddiaya göre, yıldırım düşmesi sonucu buğday ekili arazide yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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