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Mardin'de şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Mardin’de şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı

Mardin'de şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. O anlar kameraya yansıdı.

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