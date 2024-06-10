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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "İstanbul'daki huzurevinde şiddet" haberine ilişkin açıklama! Yakın takipçisi olacağız

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İstanbul’daki huzurevinde şiddet haberine ilişkin açıklama! Yakın takipçisi olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, İstanbul'daki özel bir huzurevinde yaşlılara şiddet uygulandığı haberine ilişkin, "Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız." açıklaması yapıldı.

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