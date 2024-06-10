10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Erzincan'da kontrolden çıkan araç takla attı: 4 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024
ABONE OL
Erzincan’da kontrolden çıkan araç takla attı: 4 yaralı

Erzincan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araçta bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör