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İstanbul'da sis etkili oldu! Yola çıkacaklar dikkat: Görüş mesafesi düştü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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İstanbul’da sis etkili oldu! Yola çıkacaklar dikkat: Görüş mesafesi düştü

Son dakika haberine göre İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara dikkat.

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