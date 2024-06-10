Zincirleme kaza sonrası cayır cayır yandılar! Yer: İzmir

Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiyi, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise su sıkarak alevleri söndürdü. Diğer yandan kaza nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik, 1 saat sonra normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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