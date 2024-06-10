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Başkent Ankara'da korkutan deprem!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Başkent Ankara’da korkutan deprem!

Son dakika... AFAD, Başkent Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika... AFAD, Başkent Ankara'da 3.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.



Bala ilçesinde meydana gelen deprem saat 19:04'de yaşandı.

DERİNLİK 14.98 KM...
Depremin derinliğinin14.98 km olduğu belirtildi.


Büyüklük:3.7 (Mw)

Yer:Bala (Ankara)

Tarih:2024-06-10

Saat:19:04:48 TSİ

Enlem:39.48889 N

Boylam:32.92722 E

Derinlik:14.98 km


AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:

2024-06-10 19:11:50 39.4925 32.92361 16.06 ML 2.7 Bala (Ankara)
2024-06-10 19:04:48 39.48889 32.92722 14.98 MW 3.7 Bala (Ankara)
2024-06-10 18:51:16 37.79861 36.12194 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-06-10 18:24:09 40.00028 33.54389 7.0 ML 1.1 Yahşihan (Kırıkkale)
2024-06-10 18:18:13 38.24917 37.79694 7.07 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-10 18:11:46 38.24111 38.16583 6.95 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-10 18:06:57 36.46528 27.72139 10.45 ML 2.0 Ege Denizi - [29.21 km] Datça (Muğla)
2024-06-10 18:05:24 38.12167 38.52139 6.99 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2024-06-10 18:03:20 40.06944 33.07694 15.48 ML 1.2 Akyurt (Ankara)
2024-06-10 18:00:30 36.93917 28.66222 17.48 ML 1.0 Köyceğiz Gölü - [02.95 km] Köyceğiz (Muğla)
2024-06-10 17:50:55 37.83167 36.46556 7.04 ML 2.3 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-06-10 17:40:11 40.19722 30.09278 6.65 ML 0.9 Merkez (Bilecik)

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