Son dakika | Van-Bitlis kara yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi...Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.
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