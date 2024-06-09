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TCG Kınalıada Korveti Japonya'ya ulaştı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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TCG Kınalıada Korveti Japonya’ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134. yıl dönümü kapsamında nisanda İzmir'den uğurlanan TCG Kınalıada Korveti'nin, Japonya'nın Kushimoto ilçesine ulaştığını bildirdi.

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