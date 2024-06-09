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Ağrı Dağı zirvesini mercek bulutu süsledi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Ağrı Dağı zirvesini mercek bulutu süsledi

Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluşarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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