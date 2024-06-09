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Diyanet çölyak hastası hacı adaylarına özel menü hazırlıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Diyanet çölyak hastası hacı adaylarına özel menü hazırlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu sene ilk defa hayata geçirdiği uygulama kapsamında, çölyak hastası hacı adayları için özel menü hazırlıyor. Başkanlığın mutfağında glütensiz ürünlerden hazırlanan yiyecekler çölyak hastası hacı adaylarına veriliyor.

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