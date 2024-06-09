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Sultanbeyli'de çıkan orman yangını söndürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Sultanbeyli’de çıkan orman yangını söndürüldü

Sultanbeyli'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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