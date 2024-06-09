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Şişli’de kamyonun balkonu yıkıp devrildiği anlar kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Şişli’de kamyonun balkonu yıkıp devrildiği anlar kamerada: Ortalığı savaş alanına çevirdi

Şişli’de eşya yüklemesi yapılan nakliyat kamyonu frenleri boşalınca önce balkonu yıktı, ardından da devrilerek yan yattı. Feci kaza kameralara yansırken, kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

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