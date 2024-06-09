Ankara’da selden etkilenen evlerde temizlik çalışması

'PERİŞAN OLDUK'

Zemin katta oturan ve şiddetli yağış sırasında evde olduğunu söyleyen Pembe Uyar, "Binanın giriş kapısından bodruma su dolduğunu gördüm. Aradan çok geçmeden bodrum doldu, su bizim evimize geldi. Tuvaletin deliğinden, balkondan ve mutfaktan bizim eve su doldu. Perişan olduk" dedi.

Yağışın ardından evin 20 santimetreye kadar suyla dolduğunu belirten Halil İbrahim Uyar ise, "Burası 20-25 dakika içerisinde göl oldu. Şu an evimizde kullanılabilir hiçbir eşya kalmadı, her şey çöp oldu. Çaresiz bir şekilde ne yapacağımızı düşünüyoruz. Önümüz bayram, biz çalışırız burayı temizleriz ama sonra tekrar bir yağmur yağdığında buranın aynı durumda olma riski var. Parkeler felç, elektronik eşyalar çalışmaz durumda ve yatacak yer yok. Burası yaşanılabilir durumda değil" ifadelerini kullandı.