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Son dakika | Papa'dan Gazze'de çağrısı: Uluslararası toplum acilen harekete geçmeli

Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Son dakika | Papa’dan Gazze’de çağrısı: Uluslararası toplum acilen harekete geçmeli

Son dakika haberi...Papa Franciscus: "Uluslararası toplumu, savaştan tükenmiş Gazze halkına yardım etmek için her yola başvurarak acilen harekete geçmeye teşvik ediyorum"

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