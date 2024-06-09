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Küpesi kerpetenle kesilen aday sınava son anda girebildi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Küpesi kerpetenle kesilen aday sınava son anda girebildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir üniversite adayı, kulağındaki küpe görevliler tarafından kerpetenle kesildikten sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) son anda yetişti.

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