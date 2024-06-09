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Sivas'ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Sivas’ta sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

Sivas'ın Divriği ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Park halindeki araçlar su altında kaldı.

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