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Ağaçlar taşınarak koruma altına alınacak

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Ağaçlar taşınarak koruma altına alınacak

Buca Metrosu'nda çalışmalar hızla sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu'nun yapım çalışmaları nedeniyle Doğuş Caddesi üzerindeki ağaçlar koruma altına alınacak. Yerlerinden özel yöntemlerle alınacak ağaçlar Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda bakılacak. Sökülen ağaçların bir kısmı kentteki yeşil alanlara, bir kısmı ise inşaat tamamlandığında eski yerlerine dikilecek.

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