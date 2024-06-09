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Genç kadını öldüren komşusu çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Genç kadını öldüren komşusu çıktı

Şanlıurfa'da dün öldürülen yabancı uyruklu kadının katili alt katta oturan yabancı uyruklu komşusu çıktı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, pişman olduğunu söyledi.

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