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Evinin banyosunda öldürülmüştü; tutuklu sanıklar keşifte cinayeti canlandıracak

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Evinin banyosunda öldürülmüştü; tutuklu sanıklar keşifte cinayeti canlandıracak

Hüseyin Taşkıran’ın (39) evinin banyosunda öldürülmesiyle ilgili 6 sanığın yargılandığı davada, cinayetin gerçekleştiği yerde keşif yapılmasına karar verildi. Tutuklu sanıklar da keşfe katılıp, olayı temsili olarak canlandıracak.

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