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Köpekler birbirlerine saldırdı, vatandaşlar yoldan geçemedi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Köpekler birbirlerine saldırdı, vatandaşlar yoldan geçemedi

Bolu'da araç geçişine kapalı olan caddede 7 sokak köpeği birbirlerine saldırdı. O sırada caddede bulunan vatandaşlar ise yoldan geçemeyip, köpeklerin dağılmasını bekledi.

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